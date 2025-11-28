В липецком Добром ищут подрядчика на достройку канализации за 159 млн рублей

Администрация Добринского округа Липецкой области ищет подрядчика для второго этапа строительства канализационной системы с очистными сооружениями в райцентре Доброе. Начальная цена контракта — 158,7 млн руб. Информация об этом следует из портала госзакупок.

Источник финансирования — средства федерального (80%) и областного (20%) бюджетов. Согласно документации, общая протяженность канализационной сети должна составить 9,7 тыс. м, производительность очистных сооружений — 750 кубометров в сутки. Протяженность сетей водоотведения в рамках первого этапа — 2,5 тыс. м, по второму — 7,1 тыс. м.

Согласно документации, победителю аукциона с 1 февраля по 30 ноября 2026-го, в частности, предстоит проложить 2,5 тыс. м труб и построить 165 канализационных колодцев. Гарантийный срок — пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 8 декабря, итоги подведут 10-го.

В марте 2024 года аукцион на первый этап строительства системы канализации в липецком Добром за 614,1 млн руб. выиграло нижегородское ООО «ПСК Нефтегазмонтаж» Михаила Шихова.

Кабира Гасанова