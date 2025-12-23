В Республике Алтай запретили мигрантам с трудовыми патентами работать в доставке

В Республике Алтай расширили запрет на работу иностранных граждан с трудовыми патентами. Мигрантам запретят торговать пиротехникой и работать в доставке еды, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Турчак.

«Расширили запрет на работу иностранных граждан в разных сферах»,— написал глава региона по итогам заседания республиканского правительства. По его словам, доставка и пиротехника входят в перечень сфер, где «вопросы обеспечения безопасности» жителей Алтая «особо чувствительны».

1 января 2026 года истекает срок действия губернаторского указа с перечнем сфер, в которые было запрещено привлекать мигрантов с патентами в 2025 году. В их числе:

Лесозаготовка, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;

Производство детского питания и диетических продуктов;

Производство лекарств и медицинских материалов, в том числе для ветеринарии;

Розничная торговля алкоголем и табачной продукцией;

Легковое такси;

Гостиничный бизнес;

Образование;

Здравоохранение;

Дневной уход за детьми.

10 декабря Андрей Турчак подписал указ с аналогичным перечнем ограничений на 2026 год. В сентябре он повысил стоимость патента на работу для иностранцев до 8241 руб.

Степан Мельчаков