Башкирия осталась в пятерке регионов с наибольшим числом погибших в ДТП

В октябре в Башкирии произошло 246 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 285 человек. По данным ГИБДД, опубликованным на сайте ведомства, погибло 39 участников дорожного движения.

Абсолютным лидером по авариям является Уфа, где случилось 108 ДТП.

По сравнению с октябрем прошлого года, число аварий снизилось на 25 случаев, количество пострадавших уменьшилось на 23. Тем не менее, погибло на три человека больше, чем в том же месяце 2024 года.

Всего за 10 месяцев этого года в Башкирии произошло около 2,3 тыс. аварий на дорогах, в которых погибло 340 человек. За такой же период 2024 года случилось около 2,5 тыс. ДТП с 329 погибшими.

По числу смертей в ДТП Башкирия входит в пятерку лидеров вместе с Краснодарским краем (591 погибший), Подмосковьем (578 погибших), Ростовской областью (370 погибших) и Москвой (299 погибших).

Идэль Гумеров