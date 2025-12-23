Один человек погиб при возгорании плавкрана под Нижним Новгородом

В результате возгорания плавучего крана в Сибирском затоне под Нижним Новгородом погиб один человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

О личности погибшего пока не сообщается. Как писал «Ъ-Приволжье», пожар начался днем 23 декабря на площадке ООО «Борская судоремонтная компания». Спасатели ликвидировали возгорание топлива на площади 100 кв.м.

В 15:43 пожар локализован на той же площади.

В региональной госинспекции труда в свою очередь сообщили, что кран принадлежит московскому ООО «Экофлот».

Галина Шамберина