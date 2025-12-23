В Сибирском затоне под Нижним Новгородом загорелся плавучий кран

Возгорание крана при осуществлении работ судоходной компанией произошло в Сибирском затоне под Нижним Новгородом днем 23 декабря. Об этом сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре, ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее сообщалось, что местные жители слышали взрыв. Официально эту информацию экстренные службы не комментировали.

По данным регионального ГУ МЧС, пожар случился на плавсредстве ООО «Борская судоремонтная компания». Горит топливо на площади 100 кв.м, существует угроза распространения пожара на соседний плавкран. От МЧС в ликвидации возгорания задействовано 15 единиц техники и 48 человек.

Галина Шамберина