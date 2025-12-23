Грету Тунберг арестовали в Лондоне на пропалестинских протестах

Британская полиция арестовала шведскую активистку Грету Тунберг в Лондоне на пропалестинской акции протеста, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Defend Our Juries. Основанием для ареста стал плакат с названием запрещенной в стране организации Palestine Action, который активистка держала в руках на демонстрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грета Тунберг

Фото: Cathal McNaughton / Reuters Грета Тунберг

Протест проходил у здания небоскреба A City of London. В его администрации сообщили, что полиция арестовала двух участников акции, которые облили здание краской. В полиции заявили, что Грета Тунберг нарушила статьи 13 Закона о терроризме 2000 года, передает Reuters. По данным AFP, на плакате активистки было написано: «Я поддерживаю заключенных из группы Palestine Action. Я против геноцида».

Власти Великобритании внесли Palestine Action в список запрещенных 5 июля. Членство в этой организации, участие в собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. Максимальное наказание за поддержку движения — 14 лет лишения свободы. Такое решение британские власти приняли после того, как активисты Palestine Action ворвались на крупнейшую британскую авиабазу и повредили два самолета в знак протеста против военной поддержки Израиля.