АТОР: турпоток в Крым в 2025 году вырос почти на 70%

В 2025 году туристический поток в Крым увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Крым показал прирост более 60%, приближаясь к 70%, — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе (цитата по ТАСС). — Ни один другой регион не продемонстрировал подобной динамики».

Общий турпоток по России в 2025 году прогнозируется на уровне около 90 млн поездок. Наиболее востребованными направлениями стали, помимо Крыма, Краснодарский край, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Калининград.