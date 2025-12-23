В Екатеринбурге за неделю аннулировали семь деклараций на рыбу и молоко

С 15 по 22 декабря в Екатеринбурге признали недействительными семь деклараций о соответствии на рыбную и молочную продукцию, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка показала, что в двух декларациях на молочную продукцию и топленое масло с жирностью не менее 99,0% отсутствовали данные об условиях хранения и дате отбора проб. Пять деклараций на рыбу, замороженные кулинарные полуфабрикаты из рыбы и рыбный фарш, были приняты без необходимой документации по системе менеджмента процессов организации, основанной на принципах бережливого производства (СМБП).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Россельхознадзор аннулировал декларации почти на 600 тыс. тонн зерна на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (ЯНАО, ХМАО)

Полина Бабинцева