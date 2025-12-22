Тюменский Россельхознадзор аннулировал декларации почти на 600 тыс. тонн зерна

Россельхознадзор выявил факты недостоверного декларирования около 598,6 тыс. тонн зерна на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (ЯНАО, ХМАО), сообщили в управлении ведомства по регионам.

По итогам мониторинга данных, содержащихся в ФГИС «Росаккредитация», за период с 9 января по 19 декабря 2025 года, управление приняло решения о признании 146 деклараций недействительными. Причиной стали проведенные по устаревшим стандартам и методикам исследования зерна, неполный перечень показателей, а также ошибки в оформлении протоколов испытаний и самих деклараций.

Предприятиям были направлены предостережения о недопустимости нарушений требований в области обеспечения качества и безопасности зерна. В частности, 18 декабря выявлены четыре случая недостоверного декларирования 6,4 тыс. тонн пшеницы, ячменя и гороха урожая этого года. Недостоверное декларирование продукции, по данным ведомства, связано с отсутствием необходимых испытаний на определение содержания пестицидов. Изготовителем и декларантом продукции является ЗАО «Падунское» в Тюменской области. Управлением приняты решения о признании деклараций о соответствии недействительными.

Ирина Пичурина