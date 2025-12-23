В Курганской области утвердили региональный бюджет на ближайшие три года

Курганская областная дума утвердила закон «Об областном бюджете и на плановый период 2027 и 2028 годов» в окончательной редакции. Решение принято на заседании 23 декабря, сообщает пресс-служба представительного органа.

После первого чтения доходы и расходы регионального бюджета на 2026 год увеличились более чем на 400 млн руб. В утвержденном документе объем доходов составляет 88,4 млрд руб., расходов — 100,2 млрд руб. Размер дефицита в 2026 году определен в сумме 11,7 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в следующем году ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов Курганской области на 19,4%, до 52,2 млрд руб. Расходы в целом увеличились на 12%. Они распределены по 38 государственным программам.