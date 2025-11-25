Бюджет Курганской области на 2026-2028 годы приняли в первом чтении

Курганская областная дума утвердила в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. В следующем году запланирован рост собственных доходов почти на 20% к первоначальному уровню 2025 года и дефицит в размере 11,7 млрд руб. Законопроект утвержден на заседании 25 ноября, сообщает пресс-служба представительного органа.

Директор департамента финансов Курганской области Александр Голощапов рассказал, что бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие три года.

Согласно законопроекту, доходы областного бюджета на 2026 год запланированы в объеме 88 млрд руб. Это на 12,2% больше первоначального уровня 2025 года. Рост собственных доходов прогнозируется на 19,4%, до 52,2 млрд руб. Из федерального бюджета ожидается поступление 35,8 млрд руб., что на 3% больше, чем годом ранее. Точная сумма трансфертов из госказны определится ко второму чтению.

Расходы бюджета Курганской области на 2026 год запланированы в объеме 99,7 млрд руб. Рост год к году составляет 12,5%. Расходы распределены по 38 государственным программам. Согласно законопроекту, среди основных направлений наибольший объем средств направят на сферу образования — 21,5 млрд руб. (+7% к 2025 году), социальную политику — 21,2 млрд руб. (+14%), дорожный фонд — 10,2 млрд руб. (+17%), жилищно-коммунальное хозяйство — 7,5 млрд руб. (+4%), здравоохранение — 6,9 млрд руб. (+11%), охрану окружающей среды — 3,5 млрд руб. (рост в 12 раз). На поддержку сельского хозяйства, как и в прошлом году, предусмотрено 1,5 млрд руб. Также по 1,5 млрд руб. направят на сферы культуры (+25%) и физкультуры и спорта (+7%).

Расходы на обслуживание государственного долга Курганской области в 2026 году составят 183 млн руб. На 2025 год была предусмотрена сумма 190 млн руб.

Дефицит областного бюджета в 2026 году прогнозируется в размере 11,7 млрд руб. Это на 1,1 млрд, или 14,7%, больше утвержденного на 2025 год.

Выступая перед депутатами, директор департамента финансов региона подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы региона в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств.

Проект бюджета Курганской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов еще не прошел процедуру публичных слушаний. Мероприятие запланировано на 4 декабря в правительстве региона.

Юлия Гарипова