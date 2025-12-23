Комитет Госдумы одобрил новые правила для свиданий в СИЗО к первому чтению

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект, меняющий правила проведения свиданий в СИЗО. Документ предлагает запретить следователям отказывать арестованным в свидании без «веских оснований», а также сократить срок согласования свиданий до трех суток.

Проект поправок к закону «О содержании под стражей» был внесен в Госдуму в январе 2025 года группой депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Авторы указывают, что сейчас в законодательстве не прописаны предельные сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении свиданий арестованным. Поэтому депутаты предлагают рассматривать такие обращения в соответствии с V разделом Уголовно-процессуального кодекса. Тогда следователь или дознаватель должны будут дать ответ на ходатайство в течение трех суток.

Кроме того, принятие поправок сократит сроки рассмотрения жалоб на отказ в свидании. Сейчас на это отводится 30 дней; законопроект же устанавливает лимит 10 суток для следователей и прокуроров (а для судей — всего 5 суток).

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дает арестованным право на два свидания в месяц. Прийти к ним могут родственники и «иные лица»; продолжительность свидания — максимум три часа.

Полина Мотызлевская