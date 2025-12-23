ФНС заблокировала 11 счетов футбольного клуба «Ростов»

Федеральная налоговая служба временно приостановила финансовые операции по 11 счетам футбольного клуба «Ростов». Как сообщает «Чемпионат», задолженность по пеням составляет 2,8 млн рублей.

Вчера журналист Иван Карпов написал, что клуб может не доиграть текущий сезон из-за долгов в размере 5 млрд рублей. По его данным, руководство не оплатило зимние сборы команды, а игроки с осени не получали зарплату. Отмечается, что госфинансирование «Ростова» на 700 млн не подтверждено. Журналист подчеркнул, что, если клубу «каким-то чудом удастся завершить чемпионат и не вылететь», команда не сможет получить лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сказал «РБ Спорт», что на данный момент общая задолженность клуба составляет примерно 1,5 млрд рублей. Он отметил, что за счет реструктуризации долга в ближайшие три месяца эта сумма «значительно уменьшится».

По итогам 18 туров «Ростов» набрал 21 очко. Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В первом матче после зимней паузы команда на выезде сыграет с «Краснодаром».

Таисия Орлова