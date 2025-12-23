WhatsApp выходит из чата

WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) могут заблокировать до конца года, считают некоторые собеседники “Ъ FM”. Роскомнадзор признал, что продолжает ограничивать его работу из-за невыполнения требований законодательства. Мессенджер между тем остается самым популярным в стране: летом 2025-го число его уникальных пользователей достигло 97 млн. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 20 декабря сервисы «Сбой.рф» и DownDetector начали фиксировать резкий рост жалоб на работу мессенджера по всей стране. На форумах — десятки сообщений, что он не открывался даже в веб-версии, чаты зависали, а сообщения уходили с задержкой или не отправлялись вовсе. 22 декабря проблемы усугубились: у некоторых пользователей не проходила даже авторизация. «WhatsApp работает ужасно, переходим в Telegram», — такие сообщения стали появляться, например, в домовых чатах. По данным РБК, скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. По аналогичному сценарию «замедлялся» и YouTube, напомнил независимый эксперт телеком-рынка Алексей Учакин: «Google отказывается исполнять требования российского законодательства, и YouTube в России фактически не работает. В этом случае будет точно так же. Так как у нас есть альтернатива в виде национального мессенджера, принято решение, что можно не такое большое внимание обращать на социальную значимость этого сервиса и применять более жесткие меры по принуждению его владельцев к выполнению законодательства. Так что прогноз, что он будет полностью заблокирован до конца года, выглядит реальным».

Как пояснял президент Владимир Путин во время «Прямой линии» буквально за два дня до массовых сбоев, проблема с иностранными мессенджерами связана только с нарушением российского законодательства. Но о чем конкретно речь в случае с WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), до конца не ясно, отметил партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «В законе прописаны достаточно прямые основания для ограничения доступа к сайтам. В частности, это распространение запрещенной информации, невыполнение определенных регуляторных требований в сфере персональных данных, законодательства "о приземлении". Но почему-то была выбрана не очень понятная юридическая формулировка, какой конкретно закон WhatsApp нарушил.

У Telegram ситуация несколько лучше, он с этого года начал стремиться выполнять "закон о приземлении". WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta, а в отношении Telegram подобные решения не принимались».

Слухи о блокировке мессенджера ходят с 2024-го, тогда РКН внес его в реестр организаторов распространения информации. В августе ведомство частично ограничило звонки через сервис, но меру тогда объясняли борьбой с телефонными мошенниками. А осенью он оказался в центре скандала с утечкой деталей переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому конфликту. Некоторые депутаты тогда же указывали, что блокировка мессенджера — это вопрос времени. В любом случае альтернатив достаточно, отметил IT-эксперт Александр Исавнин: «Если вы компанию, которой принадлежит WhatsApp, объявили экстремистами, запретили рекламу и так далее, то довольно странно ожидать, что отдельный сервис американской корпорации вдруг будет соблюдать законодательство Российской Федерации. Есть, я думаю, сотни разнообразных мессенджеров, есть и возможность организовать свои собственные на открытых протоколах. Важно, чтобы для общения с близкими всегда было несколько вариантов».

Еще один не менее интересный вопрос — кто следующий, подчеркнул партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «Мы видим определенный паттерн поведения. Если мы говорим про какие-то все еще доступные мессенджеры, то, наверное, они тоже окажутся в зоне риска. Если будет принято решение максимально пройтись по всем тем платформам, которые есть в России, то Роскомнадзор как минимум проверит любой более или менее популярный ресурс».

Как шутят в соцсетях, РКН в этом году выпустил свой «праздничный» адвент-календарь, но с новыми ограничениями в каждом окошке. Только за первую неделю декабря ведомство заблокировало игровую платформу Roblox и сервисы FaceTime и Snapchat.

Екатерина Вихарева