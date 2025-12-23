Кремль связал снижение случаев мошенничества с блокировкой звонков в мессенджерах

Частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло снизить число случаев кибермошенничества. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта.

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, за последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 млрд руб., эти средства пошли в том числе на нужды ВСУ. «Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества — на снижается», — сказал господин Новиков (цитата по ТАСС).

РКН начал замедлять работу Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ) в августе, заблокировав звонки через сервис. По мнению ведомства, данные сервисы в основном используются для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.

По данным МВД за август, через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ) совершалось самое большое количество киберпреступлений — более 700 случаев за неделю. Правоохранительные органы за январь—август 2025 года зарегистрировали более 52 тыс. преступлений, совершенных через мессенджеры.