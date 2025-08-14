В Telegram и WhatsApp с начала года совершено 52 тыс. преступлений

Правоохранительные органы с начала года зарегистрировали более 52 тыс. преступлений, совершенных в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сумма ущерба превысила 106 млрд руб. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений»,— сказал он ТАСС.

13 августа Роскомнадзор подтвердил частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. Минцифры допустило, что доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры выполнят требования закона.

