В Telegram и WhatsApp с начала года совершено 52 тыс. преступлений
Правоохранительные органы с начала года зарегистрировали более 52 тыс. преступлений, совершенных в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сумма ущерба превысила 106 млрд руб. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений»,— сказал он ТАСС.
13 августа Роскомнадзор подтвердил частичные блокировки голосового трафика в Telegram и WhatsApp. По версии российских правоохранительных органов, именно их в основном используют для мошенничества. Минцифры допустило, что доступ к звонкам восстановят, если мессенджеры выполнят требования закона.
