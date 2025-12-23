В Карачаево-Черкесии мать продала сына за 500 тысяч рублей

Полицейские в Карачаево-Черкесии раскрыли сделку по продаже новорожденного мальчика, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МВД.

29-летняя гражданка Узбекистана родила ребенка 15 декабря 2025 года в перинатальном центре Черкесска. Она не хотела воспитывать малыша и заранее договорилась с 45-летней местной жительницей. Женщины заключили устную договоренность еще в начале декабря. Продавец запросила 500 тыс. руб. Покупательница сразу выплатила 39 тыс. руб. за VIP-палату и роды. Она пообещала остаток позже.

Сразу после родов мать передала сына покупательнице. Полицейские прервали сделку в тот же день. Они задержали обеих женщин по горячим следам. Ребенка нашли у сестры покупательницы. Малыша поместили в социальное учреждение. Следователи защитили его от дальнейших рисков.

СУ СК по КЧР возбудила уголовное дело по пп. "б", "в", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Статья наказывает за торговлю людьми несовершеннолетним в беспомощном состоянии. Наказание достигает 15 лет лишения свободы.

Биологическая мать дала признательные показания. Она полностью признала вину. Покупательница отказалась от комментариев по конституционному праву. Суд арестовал роженицу. Он избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Для второй фигурантки суд решит вопрос в ближайшие дни.

Дело расследуют в СУ СК по Карачаево-Черкесии. Следователи допрашивают свидетелей. Они ищут возможных посредников. Преступление квалифицировали как особо тяжкое. Пункт "б" учитывает групповой сговор. Пункт "в" — несовершеннолетнего. Пункт "з" — беспомощное состояние младенца. СК РФ усиливает контроль за подобными преступлениями. В 2025 году регион зарегистрировал несколько аналогичных дел. Правоохранители блокируют сделки оперативно.

Станислав Маслаков