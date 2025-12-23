Роботизация может стать путем решения проблемы нехватки рабочих

В условиях нехватки трудовых ресурсов республика должна активнее развивать автоматизацию и роботизацию. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече со СМИ, посвященной итогам года.

По его словам, внедрение роботизации и автоматизации — один из возможных путей борьбы с кадровым дефицитом. Альтернативой является привлечение рабочей силы со стороны.

Кроме того, господин Минниханов отметил сложную демографическую ситуацию в республике. По его словам, до пандемии Covid-19 в Татарстане фиксировался прирост населения, однако в последние годы показатели упали. При этом Минниханов подчеркнул, что демографические трудности характерны не только для республики, но и для страны в целом.

Год назад Рустам Минниханов уже высказывал недовольство демографической ситуацией в Татарстане.

Анна Кайдалова