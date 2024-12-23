Раис Татарстана заявил, что он очень недоволен ситуацией с демографией

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что он очень недоволен ситуацией с демографией в республике. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я очень недоволен ситуацией (с демографией). Много чего делается, но эффект незначительный»,— рассказал раис Татарстана.

Рустам Минниханов рассказал, что в 2024 году зарегистрировано на 20 тыс. меньше рождений детей, чем 8–10 лет назад. По данным ЗАГСа, в 2014 году в Татарстане родилось более 57,2 тыс. детей. Рустам Минниханов сообщил, что по итогам этого года на свет появились около 35–36 тыс. новорожденных.

«У нас сначала думают: "Поживем для себя". А потом оказывается, что для себя пожили, а детей нет. Этот вопрос меня очень беспокоит»,— сообщил раис Татарстана.

Ранее стало известно, что в Татарстане за I квартал 2024 рождаемость упала на 6,7%.

Диана Соловьёва