Питомцы не останутся без подарков

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, сколько владельцы питомцев готовы тратить на новогодние сюрпризы для своих любимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Оказывается, 70% владельцев планируют купить подарок своим домашним животным на Новый год, еще четверть (27%) рассматривают такую возможность. Половина опрошенных приобретают подарок спонтанно, при виде подходящего товара. Планируют покупку заранее 5% респондентов, а 21% определяются с подарком в последнюю неделю декабря. Исследование провел бренд Spets и соцсеть «Буп», которая объединяет владельцев питомцев. Чаще всего собакам и кошкам покупают лакомства и игрушки. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция перехода питомцев в статус полноценных членов семьи. Так, по словам аналитиков, у домашних животных тоже есть право на праздник, подарок и порцию новогоднего угощения. И это все чаще не импровизация любящего хозяина, а все более осознанный план.

Большинство респондентов (84%) покупают новогодние подарки питомцам на маркетплейсах. На втором месте — зоомагазины, их выбирает каждый второй опрошенный. Треть участников приобретают товары в онлайн-зоомагазинах, на покупку в крупных гипермаркетах приходится 16%, еще меньше доля у ветеринарных аптек. 9% владельцев кошек и особенно собак размещают заказы перед Новым годом у частных мастеров. Что касается сумм, то большинство планирует уложиться в 3 тыс. руб. — таких 70% опрошенных. Половина из них хотят потратить до 1,5 тыс. руб. Приобрести товары для питомца стоимостью 3-5 тыс. руб. готовы 12% опрошенных, а более 10 тыс. руб. потратят примерно 5% участников исследования. Чаще всего одного подарка для животного мало, хозяева стараются приобрести сразу наборы — игрушка плюс лакомство, средства для ухода или витамины.

Яна Лубнина