Орешкин счел бессмысленным перенос столицы из Москвы в Сибирь

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что перенос столицы из Москвы за Урал не будет способствовать развитию сибирских регионов. По его мнению, важнее создавать в Сибири центры экономической активности.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать», — сказал господин Орешкин на конференции «II Тобольские чтения».

Улучшить экономическую ситуацию в регионах можно за счет повышения качества жизни и роста инвестиций, добавил Максим Орешкин. Он привел в пример крупные компании, вроде «РусГидро», которые уже перевели свои головные офисы в Сибирь.