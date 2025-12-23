Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Орешкин счел бессмысленным перенос столицы из Москвы в Сибирь

Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что перенос столицы из Москвы за Урал не будет способствовать развитию сибирских регионов. По его мнению, важнее создавать в Сибири центры экономической активности.

Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Перенос столицы как таковой не приведет к тем эффектам, которые вы можете ожидать», — сказал господин Орешкин на конференции «II Тобольские чтения».

Улучшить экономическую ситуацию в регионах можно за счет повышения качества жизни и роста инвестиций, добавил Максим Орешкин. Он привел в пример крупные компании, вроде «РусГидро», которые уже перевели свои головные офисы в Сибирь.

