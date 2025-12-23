Подростка из Сочи заподозрили в убийстве матери и покушении на младшего брата

СКР возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство против 17-летнего жителя Сочи. Его подозревают в расправе над матерью и попытке убить младшего брата, сообщили в пресс-службе ведомства. Фигурант погиб.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на улице Куйбышева. По предварительным данным, подозреваемый напал с ножом на свою мать, пострадавшая погибла на месте. Затем подросток позвал домой младшего брата, гулявшего на улице, и ударил его ножом в живот. Мальчик смог выбежать из квартиры и позвать на помощь.

Тело фигуранта нашли на месте происшествия, следствие устанавливает причины его смерти. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации Telegram-канала Baza, нападавший мог покончить с собой.

Никита Черненко