РФС наложил на «Балтику» трансферный запрет

Российский футбольный союз запретил калининградской «Балтике» регистрировать новых игроков из-за задолженности. Об этом «Чемпионату» сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола организации Роман Дьяков.

По его словам запрет был наложен на клуб еще 13 ноября. «Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно – задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета», — добавил Роман Дьяков.

По данным журналиста Ивана Карпова, ограничения стали следствием того, что «Балтика» «заплатила комиссию одному из иностранных футбольных агентов позже, чем должно». Он отметил, что «все вопросы с балтийцев будут сняты уже в самое ближайшее время», и «ничто не угрожает зимней трансферной кампании».

В турнирной таблице чемпионата России «Балтика» занимает пятое место. После 18 туров на счету команды 35 очков. В нынешнем первенстве она пропустила всего семь мячей — меньше, чем любой другой клуб Российской премьер-лиги.

Арнольд Кабанов