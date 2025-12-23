Премьер Австралии пригласил президента Израиля в страну после теракта в Сиднее

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе во время телефонного разговора с президентом Израиля Ицхаком Герцогом обсудил произошедший 14 декабря теракт в Сиднее на фестивале «Ханука у моря». Главу еврейского государства он пригласил посетить Австралию в ближайшее время.

Энтони Альбанезе

Фото: Hollie Adams / Reuters

«Президент Герцог подчеркнул важность принятия всех законных мер для борьбы с беспрецедентным ростом антисемитизма, экстремизма и джихадистского террора»,— говорится в заявлении, опубликованном Энтони Альбанезе в соцсети X. «Премьер-министр выразил чувства глубокого потрясения и скорби в связи с террористической атакой на еврейскую общину Австралии в Сиднее на прошлой неделе и передал глубокие соболезнования семьям жертв»,— следует из сообщения.

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее двое мужчин открыли огонь по посетителям фестиваля, организованного в честь еврейского праздника Ханука. В результате теракта погибли 15 человек, еще 42 были ранены. Израильская сторона утверждала, что предупреждала власти Австралии о рисках такого нападения, но сигналы проигнорировали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Австралия не слышала ''Моссада''».

Лусине Баласян