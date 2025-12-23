Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня

Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам города Помпеи во время эстафеты в преддверии Игр-2026, которые пройдут в Италии. Как сообщает NBC News, маршрут также пролегал вдоль Амальфитанского побережья.

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters Джеки Чан

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Актер в третий раз стал факелоносцем. Он также принимал участие в эстафете огня на летних (2008) и зимних (2022) Олимпийских играх, которые состоялись в Пекине.

Сегодня по Неаполю факел пронесут бывшие игроки сборной Италии по футболу — чемпион мира 2006 года Фабио Каннаваро, ныне занимающий пост главного тренера национальной команды Узбекистана, и бронзовый призер мирового первенства 1990 года Чиро Феррара. Затем эстафета будет приостановлена из-за празднования Рождества.

Эстафета началась 6 декабря в Риме и завершится 6 февраля в день открытия Игр на миланском стадионе San Siro. Олимпийский огонь побывает во всей стране, включая острова Сицилия и Сардиния.

Таисия Орлова