Более половины обращений на прямую линию с Путиным поступило от граждан старше 56 лет

Более половины обращений (52%) на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступило от граждан старше 56 лет. Об этом сообщили в движении Народный фронт на заседании Центрального штаба организации.

Всего на прямую линию пришло 3,03 млн обращений. Каждое четвертое поступило от представителя молодежи. 67% обратившихся были женщинами.

По данным Народного фронта, 102 тыс. обращений пришло из новых регионов, больше всего из Донецкой народной республики (49,7 тыс.).

Самой востребованной темой обращений стала социальная политика (18,9%). Среди других популярных тем оказались СВО (7,8%), инфраструктура (11%), жилье (10,3%), экономика (9,3%), здравоохранение (7,3%), ЖКХ (7,1%).

Прямая линия с президентом состоялась 19 декабря в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». По данным опроса ВЦИОМ, ее смотрели в прямом эфире 48% россиян. При этом 78% опрошенных остались довольны результатами эфира. Центр также сообщил, что примерно 20% граждан России ничего не знали о прошедшем мероприятии.

Колл-центр прямой линии в этом году традиционно расположился на площадке движения Народный фронт. Волонтеры организации участвовали в приеме звонков, в то время как дальнейшей обработкой обращений второй год подряд занималась нейросеть GigaChat.

Подробнее о том, как технологии помогают при работе с гражданами, — в материале «Ъ».

Степан Мельчаков