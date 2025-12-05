К прямой линии подключают искусственный интеллект

Нейросеть GigaChat отсортирует обращения к президенту по приоритетности и решит, какие органы власти должны решить поднимаемую проблему. Об этом рассказали на открытии колл-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая пройдет 19 декабря. Технология научилась самостоятельно формировать дополнительные тематические разделы на случай, если в этом году президенту поступят обращения, с которыми он раньше не сталкивался. Новая категория появилась в первый же день работы — ее сформировали вопросы о блокировке игрового сервиса Roblox.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным состоится 19 декабря. Прием обращений граждан был открыт 4 декабря и продлится до конца мероприятия. В этом году эфир пройдет без прямых включений с мест, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Колл-центр традиционно размещается на площадке движения «Народный фронт». Его руководитель Михаил Кузнецов обратил внимание журналистов на технологические новшества GigaChat («Сбер»), которая с прошлого года задействована на прямой линии. В этом году нейросеть займется маршрутизацией всех поступающих обращений по ведомствам в соответствии с их полномочиями. Искусственный интеллект также будет уполномочен распределять запросы в зависимости от их приоритетности: вперед в очереди будут выдвигаться обращения, требующие срочного решения или относящиеся к наиболее уязвимым категориям населения.

По словам вице-президента — директора департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максима Еременко, теперь нейросеть способна вместо фиксированного рубрикатора создавать новый и выделять темы, которых раньше не было. В первый же день отдельную категорию успели сформировать обращения, связанные с блокировкой Роскомнадзором популярного среди несовершеннолетних игрового сервиса Roblox.

Работу большой языковой модели GigaChat в упорядочении обращений представители «Сбера» объяснили через образ сферы, внутри которой вопросы граждан группируются по смысловой близости, образуя новые категории. Например, отдельный сектор занимают вопросы личного характера.

«Владимир Владимирович, мы, когда видим вас зимой без шапки, очень переживаем. Пожалуйста, носите шапку»,— привел пример такого запроса представитель «Сбера».

В «Ростелекоме», который также отвечает за техническую часть прямой линии, рассказали об угрозах, которым подвергается работа колл-центра. Специалистам компании приходится защищать сайт колл-центра от DDoS-атак, а его номера — от спам-атак с так называемых сим-ферм, сообщил директор центра эксплуатации выделенных сетей связи компании Василий Серман. Что касается живых звонков, то в этом году их будут принимать более десяти ветеранов спецоперации (СВО), получивших увечья, связанные с потерей зрения и слуха. Один из них, Ильяс, рассказал, что в первую же смену получил обращение от женщины, которая не может найти сына на фронте: «Никаких ответов». Всего же за первый день работы колл-центра на прямую линию поступило более 72 тыс. обращений. Больше всего вопросов было связано с социальной политикой (15%), экономикой (9%) и СВО (9%).

Степан Мельчаков