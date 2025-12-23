МФО Удмуртии заключили 40 тысяч договоров на 1,2 млрд рублей в первом полугодии

Микрофинансовые организации (МФО) Удмуртии выдали займов в первом полугодии почти на 1,2 млрд руб. С гражданами и бизнесом было заключено 40 тыс. договоров, сообщили в реготделении Банка России по республике. Год к году объем займов увеличился на 7%, количество соглашений, напротив, сократилось на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, за указанный период ИП и компании получили 61% от общего объема выданных средств, или 732 млн руб. Остальное было выдано гражданам. Чаще всего в МФО обращались для оформления займов «до зарплаты» — небольшую сумму на короткий срок. количество обращений в МФО через систему POS-займов в торговых точках год к году выросло на 17%.

«С 1 сентября этого года МФО обязаны удостовериться в том, что реквизиты для перечисления онлайн-займа принадлежат заемщику,— напоминает управляющая удмуртским отделением Банка России Татьяна Жиганшина.— Прежде чем выдать деньги, МФО должны сверить имя, отчество и фамилию заемщика и владельца счета или карты, которые указаны в заявке на заем. Для этого они будут запрашивать в банке информацию о владельце счета или карты».

Напомним, по итогам ноября Удмуртия заняла 10-е место по динамике среднего размера лимита по кредитным картам. Он составил 91 тыс. руб. Это на 9,5% меньше, чем годом ранее.

Владислав Галичанин