Удмуртия заняла 10-е место по динамике среднего размера лимитов на новые кредитки

Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Удмуртии составил 91 тыс. руб. в ноябре. Это на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

На фоне снижения средних лимитов по кредитным картам в России, Удмуртия занимает 10-е место среди регионов в этом сегменте розничного кредитования. В целом, по стране средний размер лимитов по новым кредиткам в ноябре 2025 года составил 94,6 тыс. руб., что на 15,9% ниже, чем в ноябре 2024 года.

Эксперты связывают снижение лимитов с охлаждением спроса на розничные кредиты и ухудшением качества заявителей. В условиях высоких процентных ставок заемщики с высоким уровнем кредитоспособности предпочитают сберегательную модель финансового поведения, что также влияет на объемы выдачи кредитных карт.

Анастасия Лопатина