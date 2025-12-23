Пенсионерку из Ставрополя заподозрили в мошенничестве с землей на 1,2 млн рублей

Председателя садового товарищества из Ставрополя заподозрили в незаконной передаче частному лицу муниципальных земель стоимостью 1,2 млн рублей. В отношении 73-летней фигурантки возбуждено дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Оперативники установили, что пенсионерка провела собрание представителей дачного кооператива, участникам которого для голосования были представлены документы на передачу земельного участка.

В ведомстве отметили, что собрание было нелегитимным, а участники не были осведомлены о преступных намерениях подозреваемой.

Наталья Белоштейн