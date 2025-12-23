Израиль закроет армейское радио за критику власти и армии

Правительство Израиля одобрило закрытие армейского радио «Галей ЦАХАЛ», сообщает Reuters. Оно вещает с сентября 1950 года и будет закрыто к 1 марта 2026 года.

Министр обороны Исраэль Кац, вынесший предложение о закрытии радиостанции на голосование в кабинете министров, заявил, что «Галей ЦАХАЛ» изначально создавалась для солдат, но со временем стала распространять критику «Армии обороны Израиля и ее солдат». Само явление — военную радиостанцию, вещающую для гражданского населения,— министр назвал абсурдным для демократического государства.

Кабинет министров единогласно проголосовал за закрытие радиостанции. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поддержал резолюцию. «Я думаю, что такое существует в Северной Корее и, возможно, в нескольких других странах, и, думаю, мы не хотели бы, чтобы нас причисляли к ним»,— заявил господин Нетаньяху.

Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара раскритиковала правительство за поддержку резолюции. «Это решение является частью более масштабных действий, направленных на подрыв общественного вещания в Израиле и ограничение свободы слова»,— заявила генпрокурор.

Решение кабмина раскритиковал и Израильский институт демократии. «Решение о закрытии общественной медиаорганизации — это не единичный случай. Это часть более масштабной и тревожной тенденции, наносящей ущерб израильской демократии»,— говорится в заявлении независимого аналитического центра.

Кирилл Сарханянц