«Сделка кажется вполне реальным развитием событий»

Звездный футболист Дани Алвес собирается купить клуб третьей португальской лиги «Сан-Жуан-де-Вер» для того, чтобы продолжить карьеру. Ранее спортсмен играл за «Барселону», «Ювентус» и ПСЖ. Защитник, который официально ушел из футбола около трех лет назад, собирается вернуться на поле в форме той команды, которую приобретет. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

Сумма сделки пока не разглашается. На авторитетном портале Transfermarkt финансовой информации о «Сан-Жуан-де-Вер» нет, но сейчас он — один из аутсайдеров. Вообще в третьей лиге выступает множество клубов, в которых общая цена состава не превышает €200 тыс. Даже если учесть стадион на 5 тыс. мест, где играет команда, то покупка кажется вполне реальным развитием событий. Все-таки нынешнее состояние Дани Алвеса оценивается примерно в €60 млн. Хотя порой цену на тот или иной футбольный клуб предсказать невозможно, уверен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Ценник на такой актив — это всегда вещь больше фантазийная, чем просчитанная. Это в основном имиджевый проект, который, как правило, несет затраты».

Но даже если стороны договорятся, это не значит, что сделка состоится. Дело в том, что Дани Алвес недавно вышел из тюрьмы, где сидел по обвинению в изнасиловании. Правда, дело в итоге закрыли, но спортсмен провел в заключении больше года и вышел под залог в €1 млн. Всё это вполне может стать проблемой. Порой на сделку в той или иной стране влияет любой нюанс, рассказал футбольный агент Дмитрий Селюк: «В принципе, это доходный бизнес, если правильно его организовать. Но я хотел приобрести клуб в Израиле, и суд вынес решение, что так как я являюсь агентом и со мной работают много футболистов, то у меня нет права быть хозяином клуба».

Но, несмотря на все сложности, даже в России частных футбольных клубов все больше, причем на разных уровнях. В этом году, например, любительский клуб «Чертаново Медиа» приобрела певица Дарья Еропкина, известная на просторах интернета как Инстасамка. Сумма сделки составила около 300 млн руб. А созданный в 2018 году клуб «Акрон» вот уже второй сезон выступает в РПЛ. Но даже в успешных проектах, когда речь идет о сопутствующей инфраструктуре, планировать расходы получается не всегда, рассказал его владелец, бизнесмен Павел Морозов: «Мы инвестируем в футбольные объекты, очень много всего сделали. По соглашению с правительством Самарской области мы должны вложить порядка 600 млн руб. Конечно же, мы понимаем, что в сегодняшних реалиях сумма будет больше 1,5 млрд руб.».

Возможно, бывшая звезда «Барселоны» Дани Алвес, покупая «Сан-Жуан-де-Вер», всё это знает, так как он собирается не только сам управлять клубом, но и лично выходить на поле. Сейчас бразильцу 42 года. Последним местом его работы был мексиканский Пумас.

Владимир Осипов