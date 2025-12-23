Минприроды обследовало 1179 мусорных полигонов и бывших производств

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что специалисты ведомства обследовали 1179 бывших производств, мусорных полигонов и свалок. По его словам, самые опасные из них будут ликвидированы за счет федерального финансирования. Слова господина Козлова приводит «РИА Новости».

Работа над рекультивацией несанкционированных свалок и ликвидацией опасных объектов ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». В ноябре власти отчитались, что с июня этого года была ликвидирована 191 свалка и 88 опасных объектов. Это, как заявили в Росприроднадзоре, позволило улучшить качество жизни почти 30 млн человек.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии Елена Шаройкина ранее заявляла, что в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, внесены 1,4 тыс. объектов. Для того, чтобы объект был ликвидирован за счет федеральных средств, уровень его опасности должен иметь более 4,5 балла. К наиболее опасным объектам госпожа Шаройкина относила недействующее химическое предприятие Усольехимпром, площадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигон «Красный бор». Все они выведены в приоритет федерального уровня.

Полина Мотызлевская