В Ставрополе полиция провела масштабный антимигрантский рейд на Южном рынке

Сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю вместе с коллегами из УФСБ и Росгвардией провели рейд на оптово-розничном рынке «Южный» в Ставрополе. Они проверили около 100 человек, в основном мигрантов. Полицейские доставили 18 человек в отдел по вопросам миграции для проверки личности и законности пребывания в России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю

Стражи порядка выявили трех иностранных граждан с нарушениями миграционного законодательства. Двое из них попали в контрольный список правоохранительных органов, третий значился в реестре контролируемых лиц. Суд принял решение об административном выдворении одного нарушителя за пределы страны. Полицейские аннулировали документы второго мигранта, разрешающие проживание в России, и поместили его в центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации.

Рейд вскрыл признаки организации незаконной миграции. Правоохранители начали доследственную проверку по этому факту. Мероприятия прошли 22 декабря 2025 года на территории крупного рынка в краевом центре, где часто фиксируют скопления иностранных работников.

Такие рейды стали регулярными в регионе. Полиция усилила контроль за мигрантами после ужесточения миграционных правил в 2025 году. В Ставропольском крае число проверок выросло на 30% по сравнению с прошлым годом, данные МВД показывают около 5000 выявленных нарушений с начала года. Рынок «Южный» ранее попадал под внимание силовиков из-за жалоб местных торговцев на неконкурентные условия.

Операция объединила три ведомства для максимальной эффективности. Росгвардия обеспечила силовую поддержку, УФСБ помогла с базами данных. Проверки охватили торговые ряды, склады и рабочие зоны рынка. Это предотвратило потенциальные угрозы общественной безопасности, связанные с нелегальной миграцией.

В итоге рейд подтвердил системные проблемы на рынке. Полицейские собрали доказательства для дальнейших арестов организаторов. МВД планирует продолжить подобные мероприятия в преддверии новогодних праздников.

Станислав Маслаков