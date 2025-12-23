ЦБ обяжет российские банки раскрывать данные о структуре собственности

С 2027 года российские банки должны будут раскрывать обезличенные данные о структуре собственности. Об этом сообщила глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка Людмила Тяжельникова.

В 2022 году ЦБ разрешил финансовым организациям не публиковать сведения, «чувствительные к санкционному риску», включая данные о структуре собственности и сведения о руководстве. Эта мера неоднократно продлевалась. Сейчас только около 1% из 352 кредитных организаций раскрывают структуру собственности, уточнила госпожа Тяжельникова в комментарии «Интерфаксу». Среди микрофинансовых компаний показатель составляет 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, НПФ — 6%.

ЦБ предлагает вместо раскрытия данных, идентифицирующих участников собственности, публиковать качественную информацию по 12 критериям. Среди них — наличие лиц, контролирующих организацию, присутствие «недружественных нерезидентов», лиц с отозванной лицензией. При этом участники рынка смогут по желанию вернуться к раскрытию полной информации, как было до 2022 года.

Новый формат раскрытия информации планируется применять для всех финансовых организаций, чтобы снизить риски раскрытия персональных данных и минимизировать возможные санкционные последствия. Как пояснила госпожа Тяжельникова, обезличенное раскрытие позволит получить важную для рынка качественную информацию о структуре собственности, не раскрывая персональных данных.