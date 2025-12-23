Путин впервые провел встречу с Гуцаном после его назначения генпрокурором

Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора. Господин Гуцан был назначен главой Генпрокуратуры 24 сентября.

«По сути, всю свою профессиональную жизнь вы провели в этой системе. Тем не менее хотел бы с вами поговорить и о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет все-таки ваш этап вхождения в новую должность — в должность генерального прокурора»,— сказал Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

С 2007 по 2018 годы Александр Гуцан занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.