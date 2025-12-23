Посол США в Армении досрочно прекратит дипломатическую миссию

Посол США в Армении Кристина Квин досрочно завершит дипломатическую миссию после трех лет на этой должности. Диппредставительство заверило, что политика США в отношении Армении не изменится. По данным СМИ, администрация Дональда Трампа отзывает еще десятки послов по всему миру.

«Соединенные Штаты остаются привержены своему партнерству с Арменией и ожидают дальнейшего развития американско-армянского стратегического партнерства, а также реализации двусторонних соглашений, подписанных президентом Трампом и премьер-министром (Николом.— ''Ъ'') Пашиняном во время исторического саммита по вопросам мира в Вашингтоне 8 августа»,— говорится в заявлении посольства, которое приводит ArmenPress. Срок полномочий Кристины Квин истекал летом 2026 года, но она завершит миссию в середине января следующего года.

22 декабря корреспондент The Washington Post Джош Рогин и New York Post сообщали со ссылкой на информацию из Госдепартамента, что администрация США отзывает 48 послов, работающих в том числе в Алжире, Египте, Нигерии, Эфиопии, Литве, Армении, Словакии, Монголии, Непале, Шри-Ланке, Узбекистане, Омане.

Источники Associated Press затем уточнили, что США отзывают около 30 дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных постов. Собеседники агентства из Госдепартамента назвали это решение «стандартной процедурой в любой администрации». В ведомстве отметили, что президент США имеет право решить, кто из дипломатов сможет представлять страну за рубежом и продвигать концепцию республиканской администрации «Америка прежде всего».

Лусине Баласян