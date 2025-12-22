Американских послов попросили на выход с вещами

К середине января около трех десятков послов и других высокопоставленных сотрудников американских посольств должны будут вернуться на родину. Отзыв дипломатов происходит в рамках переформатирования всей дипломатической политики США за рубежом с упором на известный лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего». При этом, убирая с постов одних людей, в Вашингтоне не успевают заполнять вакансии другими: на данный момент у США по-прежнему нет послов примерно в 80 странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

По данным источников целого ряда американских СМИ, о необходимости сворачивать работу и возвращаться на родину в Штаты на днях были уведомлены главы дипломатических миссий (или же сотрудники на других высокопоставленных позициях в посольствах) сразу в 29 странах мира. Все они получили назначение еще при администрации Джо Байдена, но спокойно пережили «чистку» первых нескольких месяцев президентства Дональда Трампа, в ходе которой с посольских должностей были убраны политические назначенцы его предшественника.

Главы дипмиссий занимают свои должности по усмотрению президента, поэтому в практике США каждый новый глава Белого дома зачастую менял послов, назначенных при прошлой администрации, но обычно это касается преимущественно политических назначенцев в ключевых странах.

Кадровых дипломатов, как правило, оставляли на местах, поскольку считалось, что благодаря многолетней работе в Госдепартаменте они готовы эффективно исполнять решения любого президента — хоть демократа, хоть республиканца.

На этот же раз в Вашингтоне решили отозвать на родину и карьерных дипломатов, годами служивших в Госдепе. Как рассказал журналистам президент Американской ассоциации дипломатической службы Джон Динкельман (профсоюза, который Трамп, к слову, уже пытался лишить права на ведение коллективных переговоров), в середине прошлой недели ряду послов позвонили из Госдепа и без объяснения причины сообщили, что к 15–16 января они должны завершить свою миссию.

Главным образом под удар попали представители США на африканском континенте — там решили досрочно освободить от обязанностей сразу 13 послов (в Бурунди, Камеруне, Кабо-Верде, Габоне, Кот-д’Ивуаре, Мадагаскаре, Маврикии, Нигере, Нигерии, Руанде, Сенегале, Сомали и Уганде). Второй «порезали» Азию: действующие послы покинут Фиджи, Лаос, Маршалловы Острова, Папуа—Новую Гвинею, Филиппины и Вьетнам. Наконец, кадровые изменения коснулись также четырех посланников США в Европе (Армении, Македонии, Черногории и Словакии), двух — в странах Ближнего Востока (Алжире и Египте), в Южной Азии (Непале и Шри-Ланке) и в Центральной и Южной Америке (Гватемале и Суринаме).

Вслед за публикациями в СМИ грядущий отзыв послов прокомментировали и в самом Госдепартаменте.

«Посол является личным представителем президента, и президент имеет право обеспечить присутствие в этих странах лиц, которые продвигают программу "Америка прежде всего"»,— отметило американское внешнеполитическое ведомство.

Указ о реорганизации дипломатической службы в целях ее приведения в соответствие со своими приоритетами Дональд Трамп издал практически сразу после своего возвращения в Белый дом. И ставший при Трампе госсекретарем Марко Рубио стал рьяно исполнять этот указ. На фоне того, что приоритетами новой администрации стали борьба с миграцией и продвижение бизнес-интересов американских компаний, из внешнеполитического ведомства стали массово увольнять сотрудников, которые занимались правами человека и продвижением демократии за рубежом, то есть теми проблемами, которые Белый дом при Трампе интересовать перестали и за концентрацию на которых президент однажды окрестил Госдепартамент «рассадником либерализма».

Но убрав одних, неугодных дипломатов, Госдепартамент так и не сумел оперативно заполнить появившиеся вакансии другими. Многие руководящие должности в ведомстве, такие как заместители госсекретаря или помощники госсекретаря, не были заполнены на постоянной основе, и многие крупные подразделения временно возглавили «старшие должностные лица», отобранные скорее по признаку лояльности, нежели по уровню профессионализма.

Наиболее сложная ситуация сложилась как раз с послами.

По данным Американской ассоциации дипломатической службы на конец сентября, из 195 должностей послов 110 были вакантны.

Некоторые назначения застопорились в Сенате, но с большинством кандидатов в администрации просто не смогли определиться. К настоящему моменту вакантных постов глав дипмиссий осталось чуть меньше, но все равно крайне много для такой важной страны, как Соединенные Штаты, особенно с учетом их извечной борьбы за влияние в мире с Москвой и Пекином.

«У нас около 80 вакантных должностей послов. Тем не менее президент Трамп отдает лидерство Китаю и России, увольняя квалифицированных кадровых послов, которые добросовестно служат независимо от того, кто находится у власти»,— прокомментировала последние решения президента США член комитета Сената по международным отношениям от демократов Жанна Шахин.

Наталия Портякова