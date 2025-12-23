Новый глава разведки Германии созвонился с Нарышкиным

Новый президент Федеральной разведслужбы Германии (BND) Мартин Егер на прошлой неделе провел телефонный разговор с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает немецкий портал WDR Investigativ.

Конкретная дата разговора не приводится, также неизвестны подробности беседы. В WDR Investigativ отметили, что это «редкий прямой контакт между германскими и российскими ведомствами». Представитель BND сказал, что немецкая разведслужба «не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности».

В СВР пока никак не комментировали информацию о предполагаемом разговоре. 18 декабря Сергей Нарышкин сообщил ТАСС, что недавно провел «продолжительный» телефонный разговор с новой главой британской службы внешней разведки МИ-6 Блейз Метревели. О чем они говорили, он не уточнил.