Прокуратура запросила условный срок для экс-судьи Тришкина за стрельбу по таксисту

Гособвинение просит приговорить к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком бывшего военного судью Альберта Тришкина. Также прокурор просит частично удовлетворить иск потерпевшего и обязать фигуранта выплатить 500 тыс. руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Альберт Тришкин перед началом заседания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экс-судью обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Согласно материалам дела, в августе 2024 года у господина Тришкина произошел конфликт с таксистом Евгением Ахмаджиевым. Это случилось потому, что машина таксиста преградила дорогу автомобилю судьи на подъезде к дому. В результате между водителями началась перепалка, и Альберт Тришкин выстрелил оппоненту в ногу из травматического пистолета.

Во время допроса судья объяснил, что в момент конфликта находился в плохом настроении, так как ранее его внесли в список украинского сайта «Миротворец». Он также заявил, что не собирался стрелять, а выстрел произошел в ходе «толкотни». Сам пистолет, по заявлению экс-судьи, он нашел между гаражами и собирался сдать в полицию, но после инцидента «разобрал на части и выкинул где-то за МКАД».

Евгений Ахмаджиев подал к экс-судье иск о компенсации морального ущерба и потребовал в сумме более 5,4 млн руб. Альберт Тришкин заявил о готовности выплатить компенсацию пострадавшему, но только в размере 2 млн руб.

