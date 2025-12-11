Военный судья и таксист не сошлись в размере компенсации

Бывший военный судья Альберт Тришкин, ранивший из пистолета в августе 2024 года во время дорожного конфликта таксиста, заявил в суде, что готов выплатить потерпевшему компенсацию в 2 млн руб. Однако в цене они не сошлись — получивший ранение в ногу пострадавший требует около 5,5 млн руб.

Бывший судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин перед началом заседания

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Видновском горсуде Московской области на процессе по делу Альберта Тришкина 10 декабря был допрошен сам подсудимый. Как сообщал “Ъ”, бывшего судью 2-го Западного окружного военного суда обвиняют в причинении вреда здоровью средней тяжести «из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Для того чтобы в свое время привлечь господина Тришкина к уголовной ответственности, председатель СКР Александр Бастрыкин обращался за разрешением в Высшую квалификационную коллегию судей и получил его.

Подсудимый рассказал о событиях августа 2024 года, из-за которых он потерял судейский статус и стал обвиняемым. По словам господина Тришкина, вместе со своим 30-летним сыном Игорем и дедом его жены Юрием Чижиком он приехал в один из поселков Ленинского района. При подъезде к дому господина Чижика путь им преградил автомобиль «Яндекс Такси» уроженца Калмыкии Евгения Ахмаджиева. Последний высадил пассажира и стал сдавать автомобилем назад, чтобы развернуться, но Альберту Тришкину не понравилось, что таксист не включил аварийку.

Судья сделал водителю замечание, причем в выборе слов не стеснялся. Водитель обиделся, и дальнейшая перепалка велась, что признавали в суде обе стороны, с обильным использованием ненормативной лексики.

Как утверждает господин Тришкин, в тот момент он находился в плохом душевном состоянии из-за того, что накануне узнал, что внесен в список украинского сайта «Миротворец», и тревожился за безопасность своих близких.

Таксиста из Калмыкии Евгения Ахмаджиева обидело в том числе и то, что Альберт Тришкин принял его за уроженца Средней Азии и обругал, упомянув это обстоятельство. Посчитав себя оскорбленным, он подошел к левой двери иномарки Альберта Тришкина, но через открытое окошко увидел в руке судьи пистолет.

Господин Тришкин утверждал в суде, что стрелять не собирался, а выстрел произошел в ходе «толкотни», которую водители устроили после того, как он вышел из своей иномарки.

Пуля попала в ногу Евгению Ахмаджиеву. После этого стороны разошлись по машинам.

Председательствовавшая Татьяна Юферева и прокурор спросили, вызывал ли обвиняемый скорую помощь потерпевшему. Господин Тришкин и его пассажиры ответили, что не видели в этом необходимости. «Я даже не понял, что произошло и был ли потерпевший ранен,— отвечал экс-судья.— Тем более что он ударил ногой по моей машине».

О пистолете подсудимый сказал, что «нашел его между гаражами и собирался сдать оружие в полицию», однако после инцидента «разобрал на части и выкинул где-то за МКАД».

Стороны обсудили иск, поданный потерпевшим Ахмаджиевым. За причиненный моральный ущерб потерпевший потребовал у экс-судьи 5 млн руб. и более 470 тыс. руб. за причиненные физические страдания. Бывший судья согласен уплатить лишь 2 млн руб.

