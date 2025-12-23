На Урале выявили «черных вдов», заключавших браки с бойцами СВО ради выплат

В Свердловской области в 2025 году выявили двух «черных вдов» — мошенниц, которые заключали браки с участниками специальной военной операции (СВО) ради выплат в случае гибели бойцов, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, после изучения инцидентов аппарат омбудсмена передал материалы следователям для ознакомления. «Ведут ребят в ЗАГС и через два дня отправляют на фронт. Если человек погибает, все деньги идут им»,— рассказала госпожа Мерзлякова.

Чаще всего жители Среднего Урала обращались в региональный аппарат уполномоченный по правам человека в этом году по вопросам, связанных со спецоперацией, мошенничествами в сфере жилья и травли учителей в школах, а также по вопросам миграции, ЖКХ, аварийного жилья и недобросовестных застройщиков.

Ранее в Екатеринбурге по иску прокуратуры с мошенников взыскали 1 млн руб. в пользу дочери погибшего участника СВО, ставшей жертвой их действий. Средства были похищены с выплаты, полученной в связи со смертью отца.

Ирина Пичурина