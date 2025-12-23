Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ISU представит концепцию объединенного чемпионата мира по четырем видам спорта

Международный союз конькобежцев намерен объединить чемпионаты мира по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному и синхронному катанию в один турнир, сообщается на сайте организации. Утвержденная концепция будет представлена весной 2026 года.

Сейчас мировые первенства по этим дисциплинам проходят в разное время и в разных местах. В 2026 году чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Швеции, по синхронному катанию — в Австрии, по шорт-треку и конькобежному спорту — в Нидерландах.

Отмечается, что совет ISU предварительно определил место проведения объединенного чемпионата мира. Работа по оценке целесообразности проекта продолжится до следующего года. В организации назвали эту инициативу «перспективной концепцией».

Таисия Орлова

