На Ставрополье нападения бродячих собак сократились на 20%

Ставропольские власти добились заметного снижения нападений бездомных животных на людей. За год число таких случаев уменьшилось на 20%, сообщил начальник управления ветеринарии края Денис Тарануха. Он озвучил эту цифру 22 декабря 2025 года на прямой линии в Центре управления регионом (ЦУР) Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Система обращения с животными заработала эффективно. Регион создал пункты временного содержания в Благодарненском, Изобильненском и Георгиевском округах. Ветеринары осматривают там животных, проверяют на болезни и выявляют признаки агрессии специальная комиссия. Неопасных особей стерилизуют, вакцинируют и выпускают обратно, если местные правила позволяют. Агрессивных животных убивают согласно поправкам к закону от сентября 2024 года.

Прокуратура края усилила контроль. С октября по декабрь 2024 года муниципалитеты отловили и поместили в ПВТ более 900 собак. Это сократило нападения на 45% за три месяца. Прокуроры подали 124 иска в суды о компенсациях пострадавшим, включая детей. Суды взыскали свыше 1,7 млн руб. морального вреда. Еще 61 представление ушло главам муниципалитетов. За полгода 2025 года отловили уже более 1150 животных, а в ПВТ содержат свыше 1100.

В 2025 году муниципалитеты отловят около 4,5 тыс. животных. Губернатор Владимир Владимиров выделил финансирование из краевого бюджета на стерилизацию и вакцинацию. В Невинномысске строят новый ПВТ за 73 млн руб. — работы начнутся в первом полугодии 2025 года под надзором прокуратуры. Еще 73 млн руб. уйдут на расширение приюта «Лучший друг» в Ставрополе.

Ранее динамика улучшалась поэтапно. В октябре 2025 года говорилось о снижении покусов на 15% за год после передачи ПВТ на баланс муниципалитетам. Прокуратура под руководством Юрия Немкина провела проверки и активизировала органы. Проблема остается острой: в феврале 2025 года в Минеральных Водах стая атаковала женщину-инвалида и ребенка, Следственный комитет возбудил дело. Федерально СКР в 2025 году зафиксировал сотни нападений по России и предложил чипирование собак и запрет возврата в среду обитания.

Станислав Маслаков