Сотрудники снижают ожидания

Россияне не ждут от работодателей щедрости к Новому году. Согласно данным опроса hh.ru, только каждый десятый сотрудник рассчитывает получить 13-ю зарплату. Действительно ли бизнес не собирается платить праздничные бонусы? Тему продолжит Анжела Гаплевская.

В 2025 году рассчитывают на месячный оклад в подарок к праздникам в основном работники добывающего сектора и IT-специалисты, следует из данных hh.ru. При этом бизнес в последнее время стал чаще оптимизировать расходы на оплату труда. В этом году задуматься о сохранении бонуса пришлось и в стабильно прибыльных секторах экономики, поделился сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Мы задумывались об этом, но финансовые результаты хорошие, все ребята выполнили задачи, планы. Поэтому было решено оставить эту систему мотивации. В следующем году посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Первая половина 2026-го будет сложной и для бизнеса, и для экономики. Я абсолютно уверен, что большинство компаний выберут крайне консервативную модель».

Две трети организаций в принципе не выплачивают новогодние премии, отмечают респонденты. Крайне редко бонусы встречаются в розничной торговле, туризме и гостиничном бизнесе. Еще четыре года назад 13-ю зарплату в январе готовы были выплатить больше 40% компаний, писал “Ъ”. При этом бонус полагался всем сотрудникам в каждом пятом предприятии. К концу 2025-го этого ждут только 8% респондентов. Решение в основном зависит от финансовых результатов, пояснил гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «В этом году как такового полноценного стандартного формата у нас не планируется. Мы будем смотреть по ситуации, вероятнее, уже в январе, как закроется год. Частично, наверное, премии выплатим. Все-таки в этом году случилось очень много вызовов в нашей индустрии. Помимо запрета различных соцсетей и в целом охлаждения экономики, есть еще аспекты, связанные с тем, что мы стараемся работать со средними и крупными подрядчиками, а они сейчас просят больших отсрочек по оплате».

13-я зарплата сейчас, скорее, традиция в крупных и средних компаниях, чем актуальная практика, отмечают эксперты. Например, молодые люди уже практически не ориентируются на праздничные бонусы, их ожидают работники в возрасте 35-44 лет из Москвы и Санкт-Петербурга. Индивидуальный подход, в котором поощряются персональные заслуги, логичнее и эффективнее как для работодателя, так и для сотрудника, считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Допустим, вы весь год добивались каких-то KPI либо придумали что-то новое для компании, были чемпионами по разным предложениям, выступали зачинщиком бережливого производства. Однозначно все те, кто активно участвовал, совершенно справедливо ждут чего-то хорошего. И оно обязательно последует. Просто так из-за того, что были некие ожидания на Новый год, премии не выплачиваются».

Система вознаграждения стала более креативной и разнообразной, рассказала заместитель генерального директора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга ANCOR Татьяна Баскина: «Если это топ-менеджер, то подразумевается выплата опционов или премии, привязанной к достижению компанией бизнес-целей. Если речь об организации, торгующейся на бирже, — то к цене акций. Если речь о рядовых сотрудниках, то это совокупность так называемого соцпакета, в котором есть и монетарная составляющая. Это, например, оплата питания, занятий спортом, обучения. И зачастую такие выплаты совокупно оказываются значительно привлекательнее, нежели 13-я зарплата».

В 2026 году, как пишут «Известия», 76% компаний собираются индексировать зарплаты. Но большинство сделает это в рамках уровня инфляции, на 5-10%.

Анжела Гаплевская