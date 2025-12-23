Почта Франции не работает вторые сутки после кибератаки

Во Франции уже второй день не работает сайт La Poste — государственной почтовой службы страны, сообщает Le Figaro. Доставка писем и посылок на дом нарушена, однако граждане могут забрать их из отделений почты, отмечает издание.

La Poste сообщила, что в понедельник, 22 декабря, стала жертвой кибератаки. Компания отметила, что данные клиентов остаются в безопасности.

В результате кибератаки была нарушена и работа банковского подразделения La Poste. Пользователи массово жалуются сегодня на невозможность воспользоваться онлайн-услугами La Banque Postale. При этом платежи по картам банка проходят в штатном режиме.

Министр экономики Ролан Лескюр в свою очередь заявил в эфире BFMTV, что кибератака на La Poste до сих продолжается, хотя ее интенсивность и снизилась.

