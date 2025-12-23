Госдума за год приняла 30 законов о поддержке участников СВО

Госдума приняла 30 законов, направленных на поддержку участников боевых действий на Украине, их родных и близких за 2025 год. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Всего с 2022 года в России приняли таких 154 законов.

«Мы с вами понимаем, почему мы определили для себя приоритет — поддержка специальной военной операции. Для нас это жизненно необходимо»,— отметил господин Володин на заседании Госдумы (цитата по ТАСС).

В 2024 году Совфед принял более 50 законов о поддержке военнослужащих и их семей, сообщал председатель комитета по обороне и безопасности Владимир Булавин.

В конце февраля этого года уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. Тогда она предложила на основе принятых актов создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей. В марте президент Владимир Путин поддержал идею и поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Полина Мотызлевская