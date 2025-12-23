В Башкирии сняли запрет на движение автобусов и грузовиков по дорогам

С 14:00 в Башкирии разрешено движение пассажирского транспорта и грузовиков по дорогам Уфа – Бирск – Янаул, Бирск – Тастуба – Сатка, Дюртюли – Нефтекамск, Благовещенск – Павловка и Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом сообщают в региональном госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Ограничения вводились из-за метели, слабой видимости, мокрого снега и гололеда.

Вместе с тем, на час продлен запрет на движение грузовиков и автобусов по участку трассы Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка в Нуримановском районе. В пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии в 15:14 по местному времени сообщили о снятии всех ограничений.

Идэль Гумеров