В Башкирии ввели новые временные ограничения на региональных трассах

С 9 утра действует запрет на движение грузовиков и пассажирского транспорта на трассе Уфа — Инзер — Белорецк на территории Кармаскалинского, Архангельского и Белорецкого районов (с 25-го по 204-й километр). Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, с 8:15 по местному времени аналогичный запрет действует на дорогах Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка в Иглинском и Нуримановском районах (с 16-го по 101-й километр) и Благовещенск — Павловка (с начала дороги до 65-го километра).

Ограничения обоснованы мокрым снегом, низовой метелью, гололедом и плохой видимостью, они продлятся до 14:00.

Накануне вечером такие же ограничения из-за неблагоприятных погодных условий ввели на трассах Бирск — Тастуба — Сатка и Уфа — Бирск — Янаул. Они так же действуют до 14:00.

Идэль Гумеров