Новогоднюю елку в Кремле украсили 2,5 тыс. игрушек

Новогоднюю елку в Кремле украсили 2,5 тыс. кристаллов, шаров и других игрушек, а также 2,5 км гирлянд. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе управделами президента.

Дизайн-проект новогоднего оформления называется «Морозный узор». В цветовой гамме использованы перламутровые оттенки, а также белый, золотой и синий. В этом году для украшения использовали самые большие за всю историю светодиодные снежинки размерами 80 и 115 см. Также елку украсили мерцающие гирлянды, бусы, кристаллы льда, шишки, снежные шары.

Начальник главного эксплуатационного управления делами президента Евгений Ганзен уточнил, что все украшения — российского производства, а некоторые игрушки сделали вручную. По традиции первыми елку осмотрят дети, в этом году это второклассники из «Прогимназии № 1» и «Прогимназии № 43» управделами президента.

Главную новогоднюю елку страны привезли из Рузского муниципального округа Подмосковья. Возраст дерева составляет 100 лет, в высоту оно достигает 26 м. Ель спилили 8 декабря, в Кремль ее доставили вечером 10 декабря.